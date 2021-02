De Grandis: Â«Skriniar? Venderlo sarebbe stata una sciocchezza per l’InterÂ»

De Grandis: «Skriniar? Venderlo sarebbe stata una sciocchezza per l’Inter»

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, che può contare su una ritrovata solidità difensiva. Secondo De Grandis, il merito è di un elemento in particolare

MURO – L’Inter di Antonio Conte ha ritrovato solidità e il numero dei goal subiti è tornato finalmente a sorridere, dopo un avvio di stagione complicato. Basti pensare che nelle prime due gare del girone d’andata, contro Fiorentina e Benevento, i nerazzurri avevano subito ben cinque goal. Contro le stesse squadre, un girone dopo, i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le partite. Secondo Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, il merito è di un elemento in particolare: «Aver recuperato Milan Skriniar, per la difesa a tre, è stato fondamentale per questa Inter. Ricordiamoci che era un calciatore sul piede di partenza a settembre. Ma sarebbe stata una sciocchezza assurda vendere Skriniar. Scudetto? Vista la qualità degli interpreti, l’Inter è una squadra assolutamente in corsa per lo scudetto».