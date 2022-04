De Grandis: «Skriniar top Inter, cancellato Vlahovic! Due problemi»

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la situazione in casa Inter. Il giornalista ha elogiato Milan Skriniar e ha sottolineato quali siano stati i problemi degli ultimi tempi per i nerazzurri

TOP E PROBLEMI – Questa l’analisi di Stefano De Grandis sulla situazione in casa Inter: «Sicuramente tra i top dell’Inter c’è Skriniar, ha cancellato Vlahovic dal campo e può giocare sia a destra che al centro. Il problema è che alcuni giocatori hanno perso lucidità, come Barella. È importante anche il discorso psicologico. Il secondo problema è che i nerazzurri avevano spento l’interruttore dopo il derby e hanno iniziato a perdere punti. Ora, dopo la vittoria contro la Juventus, l’interruttore potrebbe ritornare su on».