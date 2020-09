De Grandis: “Skriniar, involuzione incredibile. Ha perso per...

De Grandis: “Skriniar, involuzione incredibile. Ha perso per una difficoltà”

Skriniar è ancora fra le eventuali uscite dell’Inter, visto che si parla di interesse del Tottenham (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, ospite di “Calciomercato – L’Originale”, spiega perché lo slovacco avrebbe perso posti nelle gerarchie di Conte.

ULTIMO ANNO NO – Stefano De Grandis trova la motivazione del calo: «L’involuzione di Milan Skriniar è stata incredibile, passando da quattro a tre (come difesa, ndr). Era stato anche lui un difensore pazzesco, faceva un sacco di grandi interventi. Invece ha perso tantissimo proprio per questa sua difficoltà».