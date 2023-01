De Grandis: «Skriniar? Errore Inzaghi! Non doveva opporsi a cessione»

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Skriniar e del possibile addio all’Inter. Il giornalista ritiene che non aver ceduto lo slovacco in estate sia un errore imputabile ad Inzaghi

ERRORE – Queste le parole di Stefano De Grandis: «Skriniar? Nel momento in cui è arrivata la grande offerta per lo slovacco per me Simone Inzaghi ha sbagliato ad opporsi ad una grandissima cessione e che avrebbe portato tanti soldi che potevano essere reinvestiti. Sui difensori si può lavorare. L’allenatore che si oppone per la cessione di un difensore fa i suoi interessi, non quelli della società».