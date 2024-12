De Grandis sicuro: «Inter si stava accontentando del pareggio!»

Stefano De Grandis ha qualche dubbio sulla partita dell’Inter contro il Bayer Leverkusen e spiega il suo punto di vista su TV8.

FORMAZIONE – Gli undici di Leverkusen hanno lasciato molti dubbi intorno all’ambiente nerazzurro. Stefano De Grandis infatti ha detto: «Io non so se sia partita per pareggiare l’Inter, però ha fatto poco e alla fine voleva portarsi a casa il punto. Il punto le stava bene, secondo me ci sta. Le scelte iniziali dimostrano che voleva far tirare il fiato a qualche centrocampista e quello ha influito sulla prestazione. Un punto sulla classifica in questo momento incide molto, ma l’Inter può ancora arrivare tra le prime 8»