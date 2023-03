De Grandis: «Serie A più spettacolare! Juventus arriverà seconda virtuale»

La Serie A vede una sola squadra al comando, vale a dire il Napoli di Spalletti, con le inseguitrici ormai lontanissime e impegnate nella corsa Champions League. Secondo Stefano De Grandis, nonostante tutto, il campionato italiano è migliorato. Di seguito le sue parole a Sky Sport

MOVIMENTO – La Serie A secondo Stefano De Grandis ha fatto un piccolo salto di qualità nonostante il -18 dal Napoli di Inter e Milan seconde in classifica: «Il movimento è cresciuto, a parte che non ci sono molte squadre per lo scudetto ma alcuni giocatori sono arrivati e alcuni allenatori sono tornati. Il campionato è un pochino più spettacolare ma noi siamo un popolo di disfattisti e ciò che si trova altrove è sempre più bello. Atleticamente la Premier League e avanti ma tatticamente secondo me siamo migliorati. Io penso che la Juventus arriverà seconda a livello virtuale perché tutto sommato dopo il Napoli è la squadra meno imperfetta».