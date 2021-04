De Grandis: «Sensi all’Inter non gioca quasi mai, ieri il migliore. Segnale»

Sensi ieri ha aperto le marcature nello 0-2 di Lituania-Italia (vedi articolo). Il giornalista Stefano De Grandis, ospite di Sky Sport 24, parla del rendimento del centrocampista dell’Inter, che in azzurro spesso è decisivo.

CAMBIO DI RITMO – Ieri in Lituania, ancora una volta, si sono visti riscontri diversi rispetto al campionato. Li nota anche Stefano De Grandis: «Stefano Sensi nell’Inter non gioca praticamente mai. Mentre, in Lituania-Italia, è entrato nel secondo tempo, da regista spostando Manuel Locatelli, ed è stato il migliore. Questo è un segnale: non sa che destino avrà nell’Inter, entra in Nazionale e diventa il match-winner».