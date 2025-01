De Grandis: «Scudetto, lotta a due! Vi spiego il Napoli e le differenze con le altre»

De Grandis dopo Inter-Empoli 3-1, presente dagli studi di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A e in particolare le differenze tra il Napoli e le altre pretendenti al titolo.

LE DIFFERENZE – Stefano De Grandis ha espresso così la sua opinione riguardo la corsa scudetto: «Lotta a due? Secondo me sì, non perché l’Atalanta abbia fatto una brutta partita. Ma per una questione di gestione del turnover e dei cambi. Oggi l’Inter quando entra Mkhitaryan per Zielinski gioca meglio, quando c’è Thuram gioca meglio. Anche i cambi di Gasperini mi hanno fatto un po’ perplesso. La differenza col Napoli non è tanto l’impegno Europeo di cui abbiamo già parlato tante volte, ma la necessità di cambiare e di fare turnover».