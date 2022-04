De Grandis: «Scudetto? Fatico a inserirci l’Inter! Il passato dice una cosa»

L’Inter dopo la brutta sconfitta sul campo del Bologna si appresta a sfidare l’Udinese alla Dacia Arena domenica alle ore 18.00 (QUI le ultimissime). Stefano De Grandis – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, fatica a crede che i nerazzurri possano beffare il Milan

COLPO PSICOLOGICO – L’Inter sul campo del Bologna ha perso in modo beffardo facendo un clamoroso assist al Milan che mantiene un vantaggio di +2 a quattro giornate dalla fine. Secondo Stefano De Grandis, il recente passato dimostra una cosa: «Il passato ci ha detto che l’Inter ha subito questi colpi e quello di Bologna assomiglia al colpo del derby. Non sarà facile anche perché affronta una squadra in forma come l’Udinese. D’altro canto mi aspetto un Milan con un morale alto, lo stadio pieno e dunque una di quelle partite che difficilmente si perdono».

ERRORE CONDIVISO – De Grandis prosegue parlando di Ivan Perisic: «Perisic è diventato un giocatore a tutta fascia perfetto, è un giocatore che sta bene, è sempre decisivo e sta sempre dentro la partita. L’errore sul gol subito al 33% è anche di Perisic, ovviamente non dimentichiamo l’errore di Radu ma anche di de Vrij perché c’è questa palla giocata a metà da Perisic, se de Vrij scherma il pallone davanti a Sansone il problema non c’era. Anzi, non arrivando Sansone Radu non ha la fretta di girarsi e fare quell’errore. Per questo dico che l’Inter può pagare psicologicamente perché è un gol troppo pesante da subire in maniera così beffarda».

CORSA TERMINATA? – Per finire De Grandis ribadisce le poche chance rimaste all’Inter: «Se il Napoli è ancora dentro la corsa scudetto? Io faccio fatica a metterci anche l’Inter, è una provocazione la mia ma è chiaro che quando tu giochi per lo scudetto ci sta che quando senti l’odore del sangue non molli più la preda. Quindi non penso possano perdere tanti punti Inter e Milan, le avversarie di livello ci sono ma il Milan con la Lazio ha dimostrato di avere la cattiveria per mantenere il vantaggio. I rossoneri sono favoriti sull’Inter mentre il Napoli lo vedo proprio fuori».