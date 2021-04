De Grandis: «Scudetto? Facile scommettere sull’Inter. Milan fiacco»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, capolista in Serie A e attesa dal match contro il Sassuolo in programma mercoledì alle 18:45

CORSA – Queste le parole di Stefano De Grandis: «Vantaggio in classifica dell’Inter? Nel calcio non si può mai dire, ma i nerazzurri hanno vinto le ultime nove partite e non prendono mai gol. Le avversarie hanno rallentato, il Milan è fiacco e la Juventus non è mai sembrata irresistibile. Mettendo assieme tutti questi aspetti è facile scommettere sull’Inter. Sensi ed Eriksen insieme? La squadra, forse, sarebbe troppo sbilanciata. Se Sensi giocasse davanti alla difesa vedrei bene Gagliardini mezzala».