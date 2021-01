De Grandis: Â«Scarso utilizzo di Eriksen? Non solo colpa di ConteÂ»

De Grandis: «Scarso utilizzo di Eriksen? Non solo...

Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha analizzato il possibile apporto che Christian Eriksen può apportare all’Inter e il suo rapporto avuto fin qui con Antonio Conte.

RAPPORTO COMPLICATO – Una nuova vita (calcistica) per Christian Eriksen? Dipende tutto dal danese. Dopo il gol su punizione che ha deciso il derby tra Inter e Milan, domani il centrocampista dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Benevento (vedi articolo). Proprio del giocatore ha parlato il giornalista Stefano De Grandis, analizzando anche il suo rapporto con l’allenatore Antonio Conte: «Penso che tenere acceso Eriksen nella rosa ti garantisce dei gol. Detto questo, non penso che il suo poco utilizzo sia totalmente responsabilità di Antonio Conte».