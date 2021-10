De Grandis: «Sassuolo-Inter vinta dopo i 4 cambi? Nerazzurri fortunati»

Stefano De Grandis ha parlato della vittoria in rimonta in Sassuolo Inter da parte della squadra nerazzurra dopo i quattro cambi.

CAMBI – Queste le parole di Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport 24 sulla vittoria in rimonta dell’Inter sul Sassuolo, partita in cui sono risultati decisivi i cambi di Simone Inzaghi. «Tu puoi fare quattro cambi, e due ne fai prima perché Correa non l’ha presa mai, perché Dumfries ha incominciato male. Oppure ne fai tutti e quattro insieme e dal cilindro dopo 30 secondi ti arriva il gol di quello che entra. Non vedo tanta strategia in questo. Vedo molta fortuna perché l’Inter è stata fortunata, nel senso che ha vinto la partita ma di fatto se ci fosse stata l’espulsione, e secondo me c’era, l’avrebbe persa. Quindi io vedo nella partita di ieri bravura, cambi, rosa lunga sì, fortuna di più».

Fonte: Sky Sport 24