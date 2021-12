De Grandis: «Salernitana-Inter, categorie diverse. Sembrava Coppa Italia»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport nel post partita di Salernitana-Inter, ha commentato la schiacciante vittoria dei nerazzurri. Per il giornalista, sfida impari tra due squadre di categorie differenti.

DISPARITÀ − Stefano De Grandis analizza senza troppi giri di parole lo 0-5 dello Stadio Arechi di Salerno tra Salernitana e Inter. Per il giornalista la differenza di valori in campo è apparsa troppo evidente: «Questa sera c’è stata una grande squadra che ha giocato contro un’altra di categoria inferiore. È stata come una partita di Coppa Italia quando giocano squadre di categorie differenti. L’Inter si è divertita tantissimo, la Salernitana un po’ meno».