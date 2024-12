De Grandis: «Ho rivisto l’Inter dello scorso anno! Dimarco dimostra una cosa»

Stefano De Grandis analizza la vittoria dell’Inter sul Parma, grazie al 3-1 di ieri a San Siro. A Sky Sport il giornalista si focalizza sulla bellezza del gioco e sulla staffettra tra Marcus Thuram e Lautaro Martinez

SPRAZZI DELLO SCORSO ANNO – Stefano De Grandis apre la sua analisi su Inter-Parma tornando sulla fludità e sulla bellezza del gioco mostrato dai nerazzurri: «Nella prima mezzora hanno riproposto quelle giocate splendide dello scorso anno, di prima, da una fascia all’altra, con la palla che attraversa tutto il campo. Mi viene in mente particolarmente l’azione che porta alla traversa di Dumfries. Il gol di Dimarco è anche bellissimo, lui capisce che col sinistro verrebbe stoppato, quindi la fa sfilare e segna di destro. Un’azione che mostra grande lucidità».

Inter-Parma, staffetta fra Marcus Thuram e Lautaro Martinez: una differenza secondo Stefano De Grandis

STAFFETTA – Se Lautaro Martinez mostra ancora difficoltà nel trovare il gol in Inter-Parma, ci pensa Marcus Thuram a tenere alte le medie realizzative dell’attacco nerazzurro. Questo il pensiero di Stefano De Grandis a riguardo: «C’è quasi una staffetta. Thuram sta facendo i gol che lo scorso anno faceva Lautaro Martinez. Come ieri per esempio, una rete da padrone d’area di rigore. L’argentino nel secondo tempo ha avuto una palla in testa bellissima e ha centrato il portiere. Sembra una grande parata di Suzuki, ma è Lautaro che lo colpisce. Gli mancano un pizzico di fortuna e di cattiveria. Tornerà a segnare, ma sembra in condizioni fisiche più brillanti il francese. Questa secondo me è la grande differenza».