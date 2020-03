De Grandis: “Rinvio, Inter spiazzata! Decisione sconsiderata e svantaggio”

Condividi questo articolo

De Grandis è dell’idea che aver rinviato metà ventiseiesima giornata di Serie A, compresa Juventus-Inter, sia stato un errore grave. Il giornalista, ospite di “Sky Saturday Night”, critica quanto deciso poco meno di ventiquattro ore fa.

MARGINE RIDOTTO – La Lazio ieri ha vinto ed è in testa alla Serie A anche perché Juventus-Inter si giocherà soltanto il 13 maggio. Per Stefano De Grandis questo ribaltone del calendario creerà problemi a chi insegue: «L’Inter è vero che deve recuperare due partite, però in questo momento ha una situazione di -8 che psicologicamente non aiuta. Ha il fardello di dover giocare per vincere, questo è il vantaggio che può avere la Lazio. È vero che le altre giocano senza tossine sulle gambe, se sono fuori dalle coppe, ma devono giocare in una situazione psicologica svantaggiosa. Il fatto che l’Inter abbia chiesto che ci sia un Consiglio di Lega stroardinario fa capire che sia stata spiazzata da questo tipo di decisione, e che sottolinea che questa decisione è stata presa in maniera sconsiderata. Si è deciso di non giocare, ingolfando il campionato e facendo mancare la certezza del calendario. Bisogna recuperare le partite ma manca la certezza: non sai quando l’Inter giocherà con la Sampdoria».