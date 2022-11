De Grandis: «Richarlison aiutato da Conte! Lukaku e Lautaro Martinez…»

Stefano De Grandis commenta la prestazione di Richarlison contro la Serbia. Secondo l’opinionista, Antonio Conte potrebbe aver aiutato molto i movimenti dell’attaccante brasiliano, menzionando anche quanto fatto con Lukaku e Lautaro all’Inter

DA PREMIARE – Ecco le parole di Stefano De Grandis riguarda alla partita di Richarlison contro la Serbia: «Per certi versi è un parvenu anche in Nazionale. Gli altri attaccanti hanno un corredo tecnico e tattico stellare, lui si fa da solo. Non ha la tecnica degli altri, la rovesciata è un colpo d’istinto. Ha la coordinazione per fare questa gran giocata. Era stato il peggiore fino al primo gol. Ha questo fisico molto atletico e snodato e riesce a fare roba alla Ibrahimovic. Mi sembra che i pericoli maggiori, però, fossero venuti da altri. Alla fine va premiato anche perché segna un gol che va nella galleria dei migliori gol mondiali. La disciplina che Conte e gli da e anche i movimenti sono stati sempre studiati su carta, come quelli di Lukaku e Lautaro. Il belga ha fatto tanti gol e l’argentino si è mostrato sia un’ ottima prima punta che un’ottima seconda punta».