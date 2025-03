De Grandis ribadisce: «Calhanoglu direttore d’orchestra! Scudetto solo due»

Ripresa del campionato in Serie A dopo la sosta per le nazionali e Inter subito impegnata contro l’Udinese. Per quella sfida, Inzaghi dovrà fare a meno di diversi titolari. Di questo ne ha parlato il giornalista Stefano De Grandis direttamente dagli studi di Sky Sport, che ribadisce l’importanza di Hakan Calhanoglu.

SOLO DUE – Si definisce sempre di più la lotta scudetto in Serie A, Stefano De Grandis dagli studi dell’emittente televisivo fa il punto della situazione: «Nella corsa scudetto io non inserisco anche l’Atalanta. La differenza con l’Inter prima sono solamente sei punti, ma se i bergamaschi hanno perso contro Napoli e Inter significa che sono ancora un gradino più basso. Milan in Champions League? L’obiettivo è quello, anche la forza dei giocatori ti porta a pensare questo. Ma non credo ci arriverà, però la lascio dentro la corsa, ma dovrà fare un filotto di vittorie».

Calhanoglu decisivo per la continuità e la ripresa dell’Inter

UOMO CHIAVE – De Grandis ribadisce l’importanza del centrocampista turco nello scacchiere di Simone Inzaghi: «Da quando Calhanoglu è tornato in condizione, l’Inter ha vinto le ultime partite staccando il Napoli, ora è la squadra da inseguire. Quando è stato fuori squadra o non in condizione, l’Inter ha pagato. Parliamo di un regista fantastico: gioca di prima intenzione, accellera, lì in mezzo sono tre palleggiatori ma tutte le azioni partono da lui. Il suo piede diventa decisivo anche nei calci piazzati, su punizione o calcio d’angolo. Se penso a uno che caratterizzi la squadra e che la modifica, penso a lui».