De Grandis positivo: «Cagliari? Inter si è fatta il ‘callo’. Parma da esempio!»

Stefano De Grandis ha presentato la prossima sfida di Serie A tra Inter e Cagliari, sottolineando le sue sensazioni positive sul piano della tenuta mentale della compagine nerazzurra.

IL RAGIONAMENTO – Inter-Cagliari si disputerà oggi 12 aprile alle ore 18 allo Stadio San Siro. A parlarne è il giornalista Stefano De Grandis, il quale a Sky Sport ha posto l’accento sull’importanza della rimonta subìta contro il Parma per assumere l’atteggiamento giusto in vista del futuro: «Il pronostico vede l’Inter favorita, ma delle difficoltà potrebbe incontrarle. Inzaghi sta applicando un turnover ragionato, che i nerazzurri possono sostenere. Chiaramente, il passo falso ti può ancora mettere in difficoltà: quanto accaduto contro il Parma può aiutare ad evitare nuove situazioni del genere».

De Grandis sul ruolo da favorita dell’Inter in Serie A: Cagliari nel mirino

LE SENSAZIONI – De Grandis ha poi proseguito soffermandosi sulla possibilità che i meneghini riescano a gestire al meglio la moltitudine di impegni ancora da disputare in stagione: «L’Inter si è fatta il ‘callo‘, per cui è difficile che sbagli ancora. Io penso sempre che, a differenza di quanto detto solitamente, battere le squadre italiane sia complicato in Europa. Ho rispetto sia del Napoli sia di Conte, ma penso che i nerazzurri possano gestire il doppio impegno, così come la prossima sfida di Coppa Italia contro il Milan».