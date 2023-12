De Grandis: «Inter più bella, ma la Juventus può restare attaccata»

L’Inter, con la vittoria sull’Udinese, è tornata in testa alla classifica in Serie A. La Juventus segue a -2. Il commento di De Grandis sulla lotta scudetto

LOTTA – Queste le parole di De Grandis dagli studi di Sky Sport: «Il teorema che per vincere bisogna per forza attaccare è annullato dai fatti. Inter e Juventus sono gemelli diversi: si può vincere in modi diversi. Si può vincere attaccando dal 1′ come l’Inter che contro l’Udinese è stata bellissima nel primo tempo con tante soluzione, arrivava al tiro con Calhanoglu, Dimarco, gli attaccanti sono forti. O vincere come la Juventus, giocando in maniera speculativa. Io continuo a credere che i nerazzurri siano più forti ma questo non significa che la Juventus non stia dimostrando di poter arrivare fino alla fine. Se fai 9 clean sheet in 14 partite vuol dire che farti gol è difficile. L’Inter è più bella, ma la Juventus è una squadra che può restare attaccata».