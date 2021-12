De Grandis: «Per l’Inter un pochino più facile del Milan. Ma soffriranno»

De Grandis non vede una domenica sera facile per l’Inter contro il Cagliari. Nel corso di 23 su Sky Sport 24 il giornalista ha analizzato l’impegno dei nerazzurri così come quello del Milan a Udine.

TURNO PROBLEMATICO – Stefano De Grandis valuta l’impegno di Inter e Milan nel weekend di Serie A: «È facile ma in realtà è insidioso. Il Cagliari sta sempre pareggiando, si difende piuttosto bene. L’Udinese ha fatto un cambio di allenatore che mi dispiace, perché Luca Gotti aveva fatto bene. Io sono contro i cambi, a meno che non ci siano palesi problemi di tenere il gruppo. Sono partite palesemente a favore delle milanesi, ma dovranno soffrire un po’. Anche se l’Inter gioca in casa: è un pochino più facile».