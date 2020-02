De Grandis: “Padelli? Conte lo convocava in Nazionale! Cambio Inter…”

Padelli sarà titolare anche domani sera in Lazio-Inter, visto che Handanovic non ha ancora recuperato dall’infortunio. Stefano De Grandis, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha parlato di come Conte si fidi del portiere ex Torino, con un dato che lo conferma. Ecco quale.

MASSIMA FIDUCIA – Stefano De Grandis, alla vigilia di Lazio-Inter, spiega perché Antonio Conte non cambierà fino al rientro di Samir Handanovic: «Daniele Padelli, quando era nel Torino, era stato convocato anche da Antonio Conte in Nazionale (fra il 2014 e il 2015 senza mai debuttare, ndr). È chiaro che sia un pochino arrugginito, per i due gol presi nel derby. Il mancato arrivo di Emiliano Viviano? Cambiarlo, quando l’hai promosso da dodicesimo per una partita sbagliata, mi sembra esagerato».