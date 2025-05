De Grandis: «Ora Inzaghi ‘costretto’ a crederci e si apre uno scenario»

De Grandis parlando della lotta scudetto tra Napoli e Inter (distacco di appena un punto) lanciando un interrogativo su Inzaghi.

NAPOLI FAVORITO – Stefano de Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sulla corsa scudetto, ora che l’Inter si è portata a meno uno dal Napoli: «Anche adesso penso che il Napoli sia largamente favorito. Può vincere entrambe le partite, anche se il Parma è un cliente complicato. Conte si è giocato il bonus, perché tutto sommato è stato più realista del re. Ha voluto all’80’ togliere Raspadori per Billing. Raspadori stava bene e stava anche chiudendo la partita. Il migliore in campo non va mai tolto ed è una cosa che fa anche Inzaghi».

SCENARIO – Poi De Grandis sulle alternative dei dell’Inter e sul nuovo “obbligo” per Inzaghi: «Dall’altra parte, Inzaghi mettendo nove riserve su undici col Torino, vuol dire che non ci credeva neanche lui. Le alternative hanno risposto, Zalewski fa un gol bellissimo e con la Roma non aveva queste libertà. Bene anche Taremi, Correa. Allo scudetto è costretto a crederci, apre uno scenario. Far giocare di nuovo tutti o continuare con le riserve. Ma secondo me rientreranno i big. Il Napoli per me vincerà a Parma, ma Inzaghi non può avere rimpianti».