De Grandis: «Onana dovrebbe rimanere. Se va bene gioca tra 4 anni!»

Stefano De Grandis si è soffermato sulla questione legata ad André Onana, con il possibile dietro-front del portiere dell’Inter che potrebbe anche rimanere in Qatar. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, ha sottolineato l’importanza che avrebbe per lui restare ai Mondiali.

OCCASIONE UNICA – Stefano De Grandis ci tiene a consigliare ad André Onana di restare in Qatar con il suo Camerun per proseguire i Mondiali: «Mi stupisce quanto successo nelle ultime ore. Anche se andando a memoria mi vengono in mente casi simili, come Beppe Signori a USA ’94. Anche Onana si renderà conto che se il CT ti chiede altro tu lo devi fare. Forse il tecnico ha torto, ma il Mondiale è troppo importante. Se te ne vai, se ti va bene, lo giochi fra quattro anni. Altrimenti non lo giochi più».