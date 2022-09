De Grandis: «Onana? Non credo sia migliore di Handanovic! Inzaghi…»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta contro il Bayern Monaco.

NO CRISI – Queste le parole di De Grandis: «Per certi versi l’Inter non è sembrata così male. Nel secondo tempo ha messo in difficoltà il Bayern Monaco che qualitativamente è fortissima. Sané a volte non gioca e ieri ha illuminato San Siro. I nerazzurri non sono nelle migliori condizioni però è difficile sollevare una crisi perché hai perso contro i bavaresi. Quando giochi contro certe squadre non devi giocare alla pari, ma cercando di sfruttare le caratteristiche negative. Correa? Mai stato un killer dell’area di rigore, non è freddo. Resta un’alternativa più che un titolare mancato. Inzaghi? Ieri ha già pensato che doveva fare qualche scelta alternativa, ha messo Onana al posto di Handanovic. Anche se io non sono sicurissimo che sia meglio dello sloveno. Poi ha rinunciato a Barella, ma credo sia una cosa momentanea. Ma Simone qualcosa sta pensando, lo sa anche lui che l’Inter sta rendendo meno del suo potenziale. Tecnicamente parlando è ancora la più forte».