De Grandis: «Non Inter brillantissima, da sottolineare il ‘vecchio’»

De Grandis parla dell’Inter al Mondiale per Club. Il giornalista si esprime sulle prime apparizioni dei nerazzurri di Chivu e qualche interprete. Ecco cos’ha detto.

MEGLIO IL VECCHIO – L’Inter nelle prime due partite del Mondiale per Club ha trovato un pareggio contro il Monterrey e una vittoria in rimonta contro l’Urawa Red Diamonds. Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di queste prime apparizioni, sottolineando l’importanza di alcuni aspetti: «L’Inter ha pagato un po’ i residui del finale di stagione, in più le mancavano i calciatori in grado di fare la differenza. Si tratta di pedine fondamentali, anche perché l’ultima formazione era ‘di piccoletti’. La cosa positiva è che Chivu ha inserito subito i giovani, penso a Pio Esposito e Carboni. Questo significa avere una prospettiva. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Luis Henrique non è andato così bene. Io sottolineerei soprattutto il ‘vecchio’, con un Lautaro Martinez decisivo. Non è un’Inter brillantissima, ma Chivu sta mostrando personalità: cambia quando ritiene di doverlo fare e punta sui giovani». A proposito dei giovani, Valentin Carboni ha deciso la partita contro i giapponesi e può veramente rilanciarsi dopo un anno travagliato, dovuto all’infortunio al legamento crociato. Gran gol.