De Grandis netto: «Se il Napoli vince a Parma, non ha più ostacoli»

Stefano De Grandis si è pronunciato sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli, indicando l’importanza centrale del prossimo turno di Serie A per gli equilibri al vertice.

IL RAGIONAMENTO – Stefano De Grandis ha parlato della volata finale in Serie A, con Inter e Napoli a contendersi il titolo. Di seguito le sue parole a Sky Sport: «Spalletti ha fatto qualcosa di più completo rispetto a Conte, perché ha stracciato le avversarie e dominato in lungo e in largo. Quella mi sembrava una squadra più forte, sia per i calciatori sia per il modo in cui li faceva giocare Spalletti. Non credo che sia giusto fare il parallelo tra le due squadre, ma in ogni caso portare il Napoli allo scudetto sarebbe certamente un’impresa».

De Grandis sul rush finale in Serie A: Napoli, dopo Parma tutto in discesa

LA CONVINZIONE – De Grandis ha poi proseguito esprimendosi in maniera netta sull’importanza del prossimo turno di Serie A: «Se il Napoli vince a Parma, lo scudetto non glielo toglie più nessuno. Questa giornata, secondo me, sarà decisiva. Vincere contro i crociati non è facile, considerate le vittorie che questi ultimi hanno ottenuto contro big come Fiorentina, Juventus e la stessa Inter. Qualora i partenopei dovessero uscire indenni dalla trasferta emiliana, allora penso che avrebbero chiuso i discorsi per lo scudetto. Non vedo come un ostacolo la partita contro il Cagliari».