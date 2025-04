De Grandis convinto: «Napoli le vincerà tutte. Inter può perdere lo scudetto»

La corsa scudetto si fa sempre più serrata e, secondo Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport, sarà un finale al cardiopalma, con un verdetto che arriverà soltanto all’ultima giornata.

FINO ALLA FINE – La sua visione è chiara: il Napoli è favorito, anche se parte da una posizione di svantaggio in classifica, perché – secondo lui – avrà la forza e la continuità per vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato. Di contro, l’Inter, pur avanti di tre punti, potrebbe pagare a caro prezzo i tanti impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. De Grandis non ha dubbi sull’andamento delle ultime giornate, e ai microfoni di Sky Sport ha spiegato con fermezza il suo punto di vista: «Questo campionato si deciderà all’ultima giornata di Serie A, perché sono convinto che il Napoli farà bottino pieno da qui fino alla fine del campionato. Se dovesse perdere dei punti, allora lo scudetto sarà dell’Inter. Ma se fa bottino pieno, l’Inter potrebbe perdere i tre punti che ha di vantaggio sul Napoli».

De Grandis sicuro riguardo la lotta scudetto in Serie A

PRONOSTICO – Una dichiarazione forte, che evidenzia quanto, secondo De Grandis, il momento psicofisico e la gestione delle energie possano fare la differenza nel rush finale. L’Inter, reduce dall’impresa europea contro il Bayern Monaco, ha un calendario intenso e dovrà evitare ogni passo falso. Il Napoli, invece, potrebbe approfittarne con una marcia inarrestabile. Resta ora da vedere se le previsioni del giornalista troveranno conferma nei fatti, in un finale di stagione che si preannuncia incandescente, e in cui ogni punto sarà decisivo.