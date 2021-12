De Grandis: «Mourinho, Roma meglio a tre. Con l’Inter 11 competitivo»

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Roma-Inter, concentrandosi sulle possibili scelte di formazione di José Mourinho anche alla luce delle diverse assenze.

FORMAZIONE COMPETITIVA – Così Stefano De Grandis sulle possibili scelte di José Mourinho in vista della gara di domani: «La Roma dovrà compensare le assenze con una formazione che abbia una logica. Letti i nomi proposti, è comunque una formazione competitiva. Fino ad ora la Roma ha fatto meglio a tre, anche se domani probabilmente giocherà a quattro. Però per me anche domani dovrà giocare a tre. Purtroppo però non ha un’alternativa a Karsdorp a tutta fascia sulla destra».