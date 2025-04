De Grandis sul momento Inter: «Peggiore per affrontare Roma. In affanno»

Stefano De Grandis si è pronunciato sulla sfida persa dall’Inter contro il Bologna con il punteggio di 0-1. Queste le sue dichiarazioni.

LA STANCHEZZA – Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport in merito al match vinto dal Bologna contro l’Inter per 1-0. Il giornalista si è soffermato sulla difficoltà del periodo vissuto dai nerazzurri, con i tanti impegni a generare una stanchezza con cui è difficile fare i conti: «Nel momento peggiore per l’Inter, che dovrà fare qualche rotazione in considerazione della prossima sfida con la Roma. I nerazzurri li vedo in affanno, arrivano un po’ in riserva contro i giallorossi. Oggi hanno fronteggiato la squadra che sta giocando meglio, in questo momento, in una situazione di forte affanno rispetto al solito. Errore arbitrale? Sicuramente c’è stato, ma non si può dedurre da questo la sconfitta dell’Inter».