De Grandis: «Mkhitaryan è fondamentale per l’Inter, ma deve fare di più»

De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’importanza di Mkhitaryan per la corsa Champions League dell’Inter. Il giornalista ha però individuato un’aspetto in cui l’armeno può ancora fare meglio.

SI PUÒ FARE DI PIÙ – Stefano De Grandis ha detto la sua sull’importanza di Henrikh Mkhitaryan per l’Inter, in vista della corsa alla prossima Champions League. Il giornalista ha inoltre ribadito che l’armeno ha però un’aspetto da dover migliorare: «Contro l’Udinese i gol dell’Inter sono arrivati da Lautaro Martinez, da Romelu Lukaku che per ora è la riserva sia dell’argentino sia di Edin Dzeko e poi da Mkhitaryan. Lui nella formazione base sarebbe l’alternativa, perché al suo posto ci sarebbero Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. L’armeno è molto importante per i nerazzurri ma deve fare di più. Quest’anno in venti partite ha realizzato soltanto due gol e un assist: non può segnare solo una rete ogni dieci partite. Se le alternative in questo periodo dovessero giocare di più ed essere protagoniste potrebbero risultare decisive nella corsa alla prossima Champions League».