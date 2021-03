De Grandis: «Mi piace Inter-Atalanta! I bergamaschi hanno personalità»

Stefano De Grandis

Inter-Atalanta è la sfida che andrà in scena tra pochissimo a San Siro, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Stefano De Grandis – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sulla sfida. Di seguito le sue dichiarazioni

PERSONALITÀ – Inter-Atalanta si giocherà tra pochissimo a San Siro. Stefano De Grandis esalta la personalità della squadra di Gian Piero Gasperini: «Inter-Atalanta? A me piace tantissimo, ci sono delle partite che possono avere maggiore fascino e maggiore storia di questa però mi piace tantissimo l’intensità dell’Atalanta che ci ha dimostrato di voler andare a vincere anche in casa di avversarie prestigiose. Questo significa avere la personalità per non temere nessuno».

CLASSIFICA – De Grandis butta un occhio anche agli avversari: «Il Milan secondo me dovrebbe tifare per l’Atalanta se vuole ambire allo scudetto, se vuole lasciare acceso il sogno deve tifare per la squadra di Gasperini. Ovviamente un pareggio sarebbe l’ideale perché l’Inter non si allontanerebbe e il Milan rinsalderebbe il secondo posto».