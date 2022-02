De Grandis: «Marotta no cultura lamento. Sensi via sottovalutato dall’Inter?»

De Grandis analizza il day after dell’Inter su Sky Sport 24. Il giornalista, oltre a criticare qualche scelta come la cessione di Sensi, elogia Marotta per la risposta data un’ora fa (vedi intervista).

CAMBI DISCUTIBILI – Stefano De Grandis prova a trovare quanto non ha funzionato ieri: «L’Inter è un pizzico in calo e ha pagato l’assenza di Marcelo Brozovic. Forse Giuseppe Marotta, che è stato bravissimo nel mercato, ha sottovalutato il fatto di mandare via Stefano Sensi. Si farà male, ma uno così serviva. Ho sempre detto che il Napoli, a livello di rosa, aveva le alternative migliori anche se non so se sia più forte dell’Inter. Nella struttura la rosa più forte è del Napoli, non negli undici e nel gioco dove l’Inter è meglio».

NIENTE ALIBI – De Grandis commenta l’intervista di questo pomeriggio: «Marotta mi fa piacere che abbia detto che hanno perso una partita e ne faranno tesoro. Nella cultura del lamento, che c’è in tanti allenatori anche se Marotta non lo è, molti avrebbero detto che sì hanno perso ma c’è il fallo su Hakan Calhanoglu sul primo gol. Tutti gli allenatori si attaccano all’appiglio, non c’è un allenatore che non fa così. Se analizzi dove hai perso e dove hai sbagliato la prossima volta fai bene: se pensi sempre sia colpa dell’arbitro o di altro questa situazione non passa e non vinci i campionati».