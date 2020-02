De Grandis: “Mani avanti di Conte, ma l’Inter non puÃ² rinunciare a Eriksen”

De Grandis: “Mani avanti di Conte, ma l’Inter non può rinunciare a Eriksen”

Ieri nella vittoria contro il Ludogorets l’Inter ha visto il primo gol di Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembra essere sempre più inserito nei nerazzurri e ora diventa difficile tenerlo fuori. Il punto di Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport

NON SI RINUNCIA A ERIKSEN – Questa Inter non sembra poter rinunciare a Eriksen: «Conte mette le mani avanti, dice che deve trovare la migliore condizione, vuole che abbia un approccio anche difensivo, ma in questo momento non lo si può tenere fuori. Nel gol di ieri non tira a caso, la mette nell’angolino, cerca l’angolo scoperto e fa gol. In questo momento quando tira prende sempre la porta, ha un concentrato di qualità a cui l’Inter non può rinunciare. Magari dovrà fare qualcosa Conte, aggiustare il modulo, far sì che abbia una mediana forte dietro e lo sta facendo. Con lui giocano dietro a 4 e con una mediana a 3 per rinunciare al suo apporto difensivo».

CONTE STUDIA – Antonio Conte sta studiando soluzioni per un rapido inserimento di Eriksen: «Eriksen darà sempre un apporto offensivo di qualità. Il problema è che per Conte tutti i giocatori devono andare sotto palla e aiutare la difesa e lui lo fa meno perché al Tottenham era abituato a occuparsi di più della fase offensiva, per questo sta studiando. Contro il Ludogorets abbiamo visto l’Inter a 4 in difesa ed è un tipo di soluzione che Conte sta studiando con attenzione».