De Grandis: “Mancini cambiato dai club, ricordo con l’Inter…”

Roberto Mancini Italia

Stefano De Grandis, giornalista Sky, ha parlato dagli studi di “Sky Sport 24” del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini sottolineato quanto sia cambiato dai tempi in cui allenava i club e soprattutto l’Inter

MANCINI CAMBIATO – Roberto Mancini sembra essere cambiato rispetto alle sue passate esperienze nei club come all’Inter: «A me sembra sia cambiato da quando allenava i club. Nell’Inter aveva tanti giocatori e li cambiava in continuazione, in Nazionale ha scelto un gruppo ed è andato avanti con una certa costanza, non ha mai tradito le sue idee».