De Grandis: «Lukaku ha superato il passato nebuloso. Dumfries? Intrecci»

De Grandis è convinto che, a maggior ragione dopo il gol di stasera in Belgio-Austria 1-1 (vedi articolo), Lukaku abbia superato il momento buio. Nell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista commenta anche le parole di Dumfries (vedi articolo).

AL MEGLIO – Stefano De Grandis trova segnali incoraggianti su Romelu Lukaku da Belgio-Austria di stasera: «Un gol alla Lukaku, quando lui cerca lo spazio e libera il sinistro. Non ha bisogno di prendere la mira, ma fa partire la botta: è chiaro che la indirizza sul secondo palo, è un tiro secco che ci ha fatto vedere spesso. Soprattutto due anni fa con l’Inter. Anche prima un bel tiro con il destro. Secondo me Lukaku fa un bel finale di stagione, giocando anche per i compagni. Poi sbaglia un gol col Manchester City, ma ci può stare: è eclatante perché è in finale, ma segue quelli col Belgio e prima con l’Inter. Ma il passato nebuloso Lukaku l’ha superato».

POSSIBILE USCITA – De Grandis va anche su un protagonista odierno: «Le parole di Denzel Dumfries? Ci sono degli intrecci che vengono fuori. Per esempio: la Lazio deve fare mercato, Manuel Lazzari può essere un’alternativa perché piace a Simone Inzaghi e può andare via. Due anni fa Dumfries ha fatto la differenza, ha preso il posto di Achraf Hakimi e non dico che non l’ha fatto rimpiangere perché impossibile ma ha macinato la fascia. Quest’anno nel girone d’andata ha fatto male, se puoi realizzare tanti soldi portando il bilancio in attivo può andare».