De Grandis: «Lukaku oro per il Belgio ma anche per l’Inter perché…»

De Grandis spiega l’importanza di Lukaku per il Belgio e per l’Inter. L’attaccante non sarà disponibile per le prime partite della sua Nazionale, a causa dell’infortunio che l’ha costretto fuori a lungo anche in nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nello studio di Sky Sport 24.

SPERANZA – Stefano De Grandis commenta il peso dell’assenza di Romelu Lukaku (vedi articolo) per il Belgio e per l’Inter. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista spiega: «In generale, una squadra ha bisogno di un leader e anche se non c’è ha bisogno di sperare che tornerà presto. Questo dà il coraggio per andare avanti. Lukaku è punto di riferimento fisico, per appoggiarti e per andare in contropiede. Il Belgio ha tanti giocatori ma non ha una vera alternativa a Romelu. Per la Nazionale belga è oro e per l’Inter potrebbe esserlo. Due anni fa i nerazzurri hanno vinto lo scudetto con lui. Ha dato la possibilità all’Inter di portare dalla loro parte le partite quando erano indirizzate. Con Lukaku, quando altre squadre si sbilanciano, puoi riuscire a chiudere le partite a doppia mandata». Questo il pensiero di De Grandis sull’attaccante dell’Inter e sulla possibilità di vederlo in campo nel corso del Mondiale.