De Grandis: «Lukaku non provoca! Dice ‘state zitti’, che insulto è?»

De Grandis contrario alla decisione di Massa nell’ammonire Lukaku dopo il gol del pareggio in Juventus-Inter. Giallo che ha provocato il rosso perché già ammonito

GESTIONE SBAGLIATA − Stefano De Grandis assolutamente non d’accordo con il giallo a Big per l’esultanza: «Lukaku? Voglio andare oltre i cori razzisti. Se poi un giocatore esulta e dice “state zitti” che insulto è. Non è possibile che lui prenda questa ammonizione e salti la prossima partita. Ho sentito che l’arbitro ha ammonito per prevenire incidenti. Invece no, lui ammonisce e poi scoppia la rissa. Lukaku fa il gesto “state zitti” ma non è una provocazione. Inter-Juve è veramente un derby a tutti gli effetti. Secondo me, il gesto iniziale di Lukaku non è un gesto provocatorio, si poteva gestire in modo diverso». Le sue parole su Sky Sport 24.