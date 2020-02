De Grandis: “Lukaku, Milan non può fare gabbia. Inter ha doppio Eriksen”

Stefano De Grandis, dagli studi di “Sky Sport”, ha analizzato il momento di forma di Romelu Lukaku, reduce dalla doppietta contro l’Udinese, l’impatto di Eriksen nel mondo Inter e il derby contro il Milan alle porte

GABBIA – Stefano De Grandis analizza il pazzesco ruolino di marcia di Lukaku in trasferta: «Lukaku segna quasi tutti i gol in trasferta, il 75% dei suoi gol sono fuori casa. Non è un caso perché va via negli spazi aperti, le squadre che vanno a giocare a San Siro si chiudono. Il gol contro l’Udinese è un gol diverso, non è in progressione ma con precisione sul palo lontano. Quando il pallone passa sotto le gambe del difensore è difficile da parare per il portiere. Io credo che il Milan non potrà fare una gabbia solo su di lui, l’Inter ha diverse possibilità. Ma con il fatto che Lautaro Martinez è squalificato, il belga è il pericolo numero uno».

STUDIO – Non solo Lukaku: occhi puntati anche su Christian Eriksen, il colpo di mercato dell’Inter. Ecco il pensiero di De Grandis: «Penso che Conte stia studiando il modo di utilizzare Eriksen, ha ammesso che c’è un Eriksen per la fase di possesso e uno per la fase di non possesso. Quando c’è il non possesso palla è in una posizione da trequartista andando a fare il tappo sul regista avversario. Sicuramente permette all’Inter di avere qualità in più nel palleggio».