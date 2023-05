De Grandis: «Lukaku più utile dal 1′ contro Manchester City. Spiego perché»

De Grandis analizza la situazione dell’Inter e spiega perché sarebbe meglio vedere Lukaku titolare nella finale di Champions League contro il Manchester City. Di seguito le dichiarazioni del giornalista su Sky Sport 24.

BEL DUBBIO – Stefano De Grandis parla così dell’Inter e di Romelu Lukaku in vista della finale europea: «L’Inter era già entrata in Champions League ma ha la forza di chiudere il campionato nella forma migliore possibile. Sta prendendo a pallate tutti quanti. Quindi arriva a giocarsi la finale di Champions League nella condizione migliori. Forse ha buttato tanti punti prima in campionato. Il fatto che l’Inter sia da applausi e che stia giocando bene, riabilita Simone Inzaghi ma mette anche il dito nella piaga. Con questa squadra si poteva fare di più in campionato. Secondo me però la capacità di chiudere forte prima di una finale di coppa dipende da una rosa straordinaria e permette di avere due squadra. Con l’Inter B Inzaghi riesce a mettere sotto l’Atalanta. Edin Dzeko o Romelu Lukaku titolare in finale? Secondo me è un bel dubbio. Se conosciamo Inzaghi partirà con Dzeko, difficile che cambi idea. Però con una squadra come il Manchester City, che fa possesso palla e lascia qualcosina dietro, partire con la potenza di Lukaku ti può essere utile. Il belga anche nell’ultima mezz’ora va bene, però se non stai già sotto. Lukaku è importante averlo mentre sei in equilibrio e il Manchester City ti dà campo. Magari te lo può dare lo stesso, anche se sta vincendo, ma la situazione diventerebbe più complicata. L’assist per Lautaro Martinez ci riporta al Lukaku di due anni fa».