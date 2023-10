De Grandis: «Lukaku? All’Inter forse non titolare ma servirebbe eccome!»

Fra sette giorni Lukaku giocherà per la prima volta da ex contro l’Inter, con la Roma. Sull’attaccante, in campo in questo momento nel match col Monza, si è espresso De Grandis a Sky Sport 24.

UTILE A TUTTI – Stefano De Grandis è dell’idea che un giocatore come il belga serva a tutta la Serie A: «Vorrei essere definitivo in questo giudizio. Nel senso: tanto spesso si è parlato di Romelu Lukaku chiamandolo in causa in mille polemice. Ecco: io credo che Lukaku, e dico una banalità, nel calcio italiano sposta. Ma voglio essere definitivo e dico che non c’è una squadra di Serie A a cui non sia utile Lukaku in questo momento. L’unica è l’Inter, che forse può permettersi di non farlo giocare titolare, ma Lukaku servirebbe perché non ha alternative né a Lautaro Martinez né a Marcus Thuram. Tutte le altre squadre hanno bisogno di Lukaku. Penso alla Lazio, che ieri ha fatto una partita straordinaria, viste le difficoltà di Ciro Immobile con lui sarebbe quasi da scudetto. Pensa alla Juventus, o al Milan che cerca un’alternativa a Olivier Giroud. La polemica che ha riguardato Lukaku negli anni scorsi a me fa ridere, perché in Italia ha fatto la differenza e lo sta dimostrando alla Roma».