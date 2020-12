De Grandis: “Lukaku forrtissimo, ma in calo. Tra...

De Grandis: “Lukaku forrtissimo, ma in calo. Tra i tre big scelgo…”

Lukaku Inter

Intervenuto negli studi di “Sky Sport”, Stefano De Grandis – giornalista sportivo – ha parlato dei tre migliori attaccanti del campionato al momento, tra cui Romelu Lukaku.

BIG TRE – Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Sono questi tre gli attuali re degli attaccanti in Serie A, quantomeno a livello numerico nella classifica cannonieri. Stefano De Grandis, giornalista sportivo di “Sky Sport”, ha analizzato lo stato di forma dei tre e “scelto” quale sia al momento il migliore. Questa la sua analisi: «Lukaku anche se è fortissimo è in leggero calo di forma. Fra i tre big della classifica cannonieri si fa fatica a non scegliere Cristiano Ronaldo».