De Grandis: «Lukaku, errori pesanti! Lautaro Martinez deludente»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato di Romelu Lukaku e di Lautaro Martinez. Il giornalista analizza il momento dei due attaccanti dell’Inter

VULNERABILE – Queste le parole di De Grandis: «Lukaku? Non è arrivato nelle migliori condizioni, non è riuscito ad incidere perché non sta bene. Oggi ha sbagliato un gol a porta vuota ed uno con lo specchio aperto. Ha fatto degli errori pesanti. Lautaro Martinez? Deludente, ha perso il posto da titolare. Alvarez ha giocato meglio di lui, ha sulla coscienza la qualificazione del Messico. Sbaglia un gol davanti alla porte. È fra le delusioni di questo mondiale».