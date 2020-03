De Grandis: “Lukaku e Zapata armadi simili. L’attaccante dell’Inter…”

Stefano De Granfis, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Lukaku e Zapata paragonando l’attaccante dell’Inter con quello dell’Atalanta autore oggi di una tripletta contro il Lecce

PARAGONE – Queste le parole di Stefano De Grandis: «Lukaku e Zapata sono due armadi. Il belga per me è più bravo a giocare di sponda e mandare in porta i compagni chiudendo l’uno-due. Rende felici le seconde punte. L’attaccante dell’Atalanta invece forse è meglio in progressione e di testa. Si tratta di due attaccanti abbastanza simili».