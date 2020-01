De Grandis: “Lukaku e Lautaro Martinez infermabili. Inter, lo scudetto…”

Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della corsa scudetto tra Inter, Juventus e Lazio e dei punti di forza dei nerazzurri guidati da Antonio Conte, ovvero Lukaku e Lautaro Martinez

CORSA SCUDETTO – Stefano De Grandis intervenuto a “Campo Aperto” su “Sky Sport 24” ha parlato prima del momento dei maggiori club di Serie A: «Non pensavo che la Lazio potesse competere per lo scudetto, ma ultimamente solo l’Atalanta è stata più solida degli uomini di Inzaghi. I biancocelesti sono più spettacolari di Inter e Juventus ma hanno una rosa più corta e le grandi serie sono fatte per essere interrotte. Prima del derby sono partite alla portata dei nerazzurri (Lecce, Cagliari e Udinese, ndr) anche se l’Udinese è in forma e non sarà facile».

PUNTI DI FORZA – De Grandis ha poi sottolineato le qualità dei due attaccanti dell’Inter: «Lukaku e Lautaro Martinez sono due punte fortissime. Nell’uno contro uno sono infermabili e sono fantastici a scambiarsi la palla come fatto nel gol contro l’Atalanta. Quando poi vanno via in campo aperto soprattutto in trasferta sono devastanti basta vedere il primo gol del belga a Napoli».