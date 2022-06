De Grandis: «Lukaku e Dybala? Convinto che non arriveranno entrambi!»

De Grandis dagli studi di Sky Sport ha parlato del possibile acquisto di Paulo Dybala e Romelu Lukaku da parte dell’Inter.

DOPPIO COLPO – Secondo Stefano De Grandis è difficile che l’Inter metterà a segno il doppio colpo in attacco: «Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Lautaro Martinez potrebbero giocare tutti e tre insieme, però bisogna fare delle precisazioni. Quando l’ex Juventus ha giocato da trequartista, Mario Manduzkic faceva l’esterno. C’è qualcuno tra Lautaro Martinez e Dybala che accetterebbe di sacrificarsi? Per giocare con tre di questi dovresti anche schierare tre mediani. Potrebbero anche giocare insieme contro una squadra più debole. Con tre competizioni e anche gli infortuni, se hai un top player in più sei un top team. Io però non sono convinto che arriveranno tutti e due insieme. Sono pronto a scommettere che Simone Inzaghi sceglierebbe Lukaku».