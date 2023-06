De Grandis: «Lukaku assente nelle partite importanti? Forte lo stesso!»

De Grandis è tornato a parlare dell’errore di Lukaku in finale di Champions League contro il Manchester City. Dagli studi di Sky Sport il giornalista prende le difese del belga, in gol ieri contro l’Austria (vedi articolo).

NON UN ERRORE – Stefano De Grandis ha espresso così la sua opinione sull’attaccante belga: «Si dice che quando la partita è importante a Romelu Lukaku manca la freddezza, io non so se è così. Ricordo che c’è stato un periodo in cui Zlatan Ibrahimovic nelle sue statistiche non aveva gol in Champions League. Però è fortissimo lo stesso! Capitano alcune partite in cui non fai gol. Nel colpo di testa contro il Manchester City è vero, lui doveva fare gol, però lui in quel momento schiaccia con forza di testa verso il basso. Quasi sempre la palla in quel caso va dentro. Non è che lui svirgola la palla convinto di fare gol. Se l’avesse colpita peggio, magari faceva gol. Non si può mettere in discussione».