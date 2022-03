De Grandis: «Liverpool-Inter, serve un’impresa. Chance solo in un caso»

Stefano De Grandis alla vigilia di Liverpool-Inter dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la sfida di UEFA Champions League e la lotta scudetto in Serie A.

IN SERIE A – De Grandis parla così della lotta scudetto in Serie A dopo Napoli-Milan: «Gli scontri diretti per il Milan pesano più nella personalità della squadra. Quando la squadra è in difficoltà tira fuori la grande prestazione. L’Inter vincendo con il Bologna resterà ancora davanti, però il Milan ha delle risorse psicologiche importanti. Juventus per lo scudetto? Io penso che sia difficile che tre squadre davanti a lui facciano male, ma è normale che non si prende le responsabilità di dire che lottano per lo scudetto».

IN CHAMPIONS LEAGUE – De Grandis parla in particolare della sfida dell’Inter ad Anfield: «In Champions League l’Inter spenderà delle energie, non mi sembra così facile che possa passare il turno, però se dovesse uscire allora come Napoli e Milan non avrebbe impegni e potrebbe concentrarsi solo al campionato. Dipende come si comporterà nella partita subito dopo l’impegno europeo (il Torino, ndr). Anche se l’Inter parte sfavorita in Europa possono succedere cose strane, però resta una vera e propria impresa. Tu non puoi neanche andare a casa del Liverpool e fare una partita in attacco, perché altrimenti avrebbero più spazio loro. Hakan Calhanoglu è uno di quelli che ha la conclusione dalla media distanza con la quale può fare gol. Sullo 0-0 se dovessi trovare il gol allora potremmo vedere un’altra partita».