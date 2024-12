De Grandis: «Lazio-Inter? Uno scenario potrà decidere la partita!»

De Grandis ha parlato di Lazio-Inter, sfida in programma lunedì sera. Il giornalista auspica uno scenario all’Olimpico di Roma.

LA SFIDA – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha presentato la sfida di lunedì sera: «L’Inter con la Juventus ha dominato, la partita l’aveva vinta e ha regalato i gol. Col Napoli ha giocato meglio e ha avuto maggiori occasioni. Non è quella dello scorso anno, ma si è rimessa in careggiata e inoltre se fai quattro gol all’Atalanta, significa essere piuttosto forti. Ai nastri di partenza, tra Inter e Lazio c’erano due categorie di differenza, ma oggi la Lazio mi piace tantissimo. Sia contro Napoli che con l’Ajax ha giocato meglio meritando di vincere. Ad Amsterdam è andata in vantaggio, poi è stata ripresa, ma con personalità è poi riuscita a vincere la partita. Baroni mi sta piacendo sia dal punto di vista del gioco che nelle dichiarazioni».

Uno scenario può accendere e decidere Lazio-Inter

UNO SCENARIO – Poi De Grandis auspica uno scenario: «Uno come Lautaro Martinez pesa talmente tanto che se dovesse ritornare quello dell’anno scorso cambierebbe veramente tanto. Con la Lazio tornano i titolari, ossia la formazione migliore possibile, De Vrij è forte, nell’uno contro uno è più forte di Acerbi. Non vedo riserve in questa squadra, l’unica pedina che può essere discussa è Dumfries, lì in quella fascia c’è il treno Tavares e Darmian mi sembra più tattico. Se giocasse Dumfries e li che si deciderà la partita».