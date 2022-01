De Grandis: «Lautaro Martinez sta rendendo poco. Meglio con Lukaku»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante la trasmissione ‘A campo aperto‘, ha avanzato qualche critica nei confronti di Lautaro Martinez. Per l’opinionista, il Toro giocava meglio con Lukaku al suo fianco

DELUDENTE − De Grandis critico nei confronti dell’attaccante dell’Inter: «Lautaro Martinez sta rendendo poco rispetto a quanto mi aspettavo. Gli do sette come voto perché è forte ma come rendimento gli posso dare meno. In molte partite sta facendo delle scelte piuttosto sbagliate, con Romelu Lukaku in campo mi piaceva molto di più».