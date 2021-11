De Grandis: «Lautaro Martinez? Quando pensa a volte sbaglia! Barella…»

L’Inter ha perso i gol di Lautaro Martinez, reduce da un derby altamente sottotono. Stefano De Grandis individua il problema nelle differenti caratteristiche del suo nuovo compagno di reparto ma anche nella difficoltà degli uomini di Inzaghi nel chiudere le partite. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport.

DIFFICOLTÀ – L’Inter è in ansia per Nicolò Barella, che però sembra farcela per la sfida tra Italia e Svizzera (vedi articolo). Stefano De Grandis parla dell’importanza del suo recupero «Se Barella recupera, gran parte delle preoccupazioni sono accantonate e siccome contro la Svizzera hai due risultati su tre io faccio fatica a preoccuparmi». E sulle difficoltà di Lautaro Martinez, De Grandis afferma: «Intanto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku si avvantaggiavano a vicenda, avere un colosso come Lukaku davanti vuol dire arrivare faccia alla porta. L’argentino deve abituarsi ai movimenti di Edin Dzeko. È un attaccante che lavora molto sull’istinto, facendo cose pregevoli ma nel momento in cui si mette a pensare a volte sbaglia la scelta. Dzeko non aprirà mai gli stessi spazi di Lukaku e poi c’è questo problema dell’Inter che non riesce a gestire i vantaggi e palleggiare. O va in verticale come da insegnamenti di Antonio Conte oppure si addormenta e riesce a pareggiare partite già vinte».